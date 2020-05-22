امغيب: الساعات القادمة ستكون مؤلمة على السلطان العثماني

بعد ورود أنباء لوصول مقاتلات روسية لدعم قوات الجيش

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أخبار ليبيا 24 – خبر

قال عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، إن الساعات القادمة ستكون مؤلمة جداً على من وصفه بـ”السلطان العثماني المعتوه”، في إشارة إلى الرئيس التركي رجب أردوغان.

امغيب أشار ، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أنها ستكون مؤلمة أيضًا على أتباع أردوغان من العملاء والخونة والمأجورين المطبلين للغزو التركي وعبث المرتزقة السوريين.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تداول أنباء عن وصول طائرات مُقاتلة روسية إلى قاعدتي طبرق والجفرة من سوريا للدفاع عن الوطن من الرتزقة السوريين وأعوانهم الأتراك .

وأكدت الأنباء وصول طائرات من طراز؛ سوخوي سو-35، وهي مقاتلة تفوق جوي روسية بالإضافة لكونها مقاتلة متعددة المهام، أحادية المقعد ثنائية المحرك، وذات قدرة فائقة على المناورة، وكذلك طائرات سوخوي سو-34، وهي طائرة مقاتلة-قاذفة حديثة مشتقة من السو-27، وطائرات سوخوي اس يو 24، وهي طائرة هجوم أرضي مخصصة للأهداف الأرضية.

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