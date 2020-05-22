إسقاط طائرتان مُسيّرتان تركيتان جنوب بني وليد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، فجر اليوم الجمعة، عن إسقاط طائرتين مُسيّرتين تركيتين.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، إن منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة الليبية استهدفت طائرتين مُسيّرتين تابعتين لقوات الغزو التركي وقامت بإسقاطهما.

وأوضحت الشعبة، أن الطائرة الأولى جرى إسقاطها في منطقة القريات، والثانية في منطقة بو الغريب جنوب مدينة بني وليد.

يذكر أن الدفاعات الجوية التابعة للقوات المسلحة الليبية قد تمكنت ليلة أمس الخميس من إسقاط طائرة مسيرة تركية في محيط مدينة ترهونة، بحسب ما أفاد مصدر مطلع لوكالة أخبار ليبيا 24.

وأشار المصدر، إلى أن الطائرة التركية المسيرة تم إسقاطها أثناء محاولتها الإغارة على نقاط تمركز القوات المسلحة في محيط مدينة ترهونة جنوب شرق العاصمة طرابلس.