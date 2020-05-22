إسقاط  طائرة مسيرة تركية في محيط ترهونة

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كشف مصدر مطلع أن الدفاعات الجوية التابعة للقوات المسلحة الليبية تمكنت ليل الخميس من إسقاط طائرة مسيرة تركية في محيط مدينة ترهونة.

وأشار المصدر إلى أن الطائرة التركية المسيرة تم إسقاطها أثناء محاولتها الإغارة على نقاط تمركز القوات المسلحة في محيط مدينة ترهونة.

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري أعلن اليوم الجمعة أن الفرق الفنية في القوات الجوية تمكنت من صيانة وتمديد صلاحية 4 طائرات حربية كانت متوقفة منذ فترة طويلة.

وقال المسماري في بيان له :”انتظروا نتائج باهرة لهذه الطائرات فقد حان وقت استخدامها بكامل قوتها النارية”.

وأضاف الناطق باسم القائد العام :”أن المهندسين والفنيين والخبراء الليبين تمكنوا من إجراء العمرة والإصلاح وقام الطيارين بطلاعات تجريبة كانت ناجحة حسب معايير استخدام هذه الطائرات.