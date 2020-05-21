‏أميرة أول من تعايد الأمازيغ في ليبيا ‏

‏أميرة أول من تعايد الأمازيغ في ليبيا ‏

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انتهت الفنانة الليبية أميرة يوسف من تسجيل عمل غنائي جديد بمناسبة عيد الفطر بعنوان “هل هلالك” من ألحانها ومن كلمات سعاد الفرجاني والتوزيع للموزع معتز سلامة.

هذا ولم تنسى الأمازيغ في ليبيا والمغرب الكبير فقد عايدت عليهم بمقطع في الأغنية باللغة الأمازيغية وهذا العمل يعتبر الثاني بعد عودتها للساحة الفنية بعد تواقف دائما 14 عامًا.

وكانت أميرة قد غنت تتر لمسلسل ليبي بعنوان “سوق الجريد” هذا وبعد عيد الفطر تبدأ تحضيرات لأعمال عاطفية بعد النجاح الكبير الذي حققته في عام 2003 بكليب أغنية “وحشن ” ديو مع الفنان الشاب جيلاني.