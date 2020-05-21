مُباركًا السيطرة على الأصابعة .. زايد لأهالي ترهونة وبرقة: حفتر انتهى زايد بعد الإستعانة بتركيا .. أيدينا ممدودة لكل المدن لبناء ليبيا الحديثة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بارك عضو المجلس الرئاسي، ووزير التعليم في حكومة الوفاق، الإرهابي المدعو محمد عماري زايد، سيطرة الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق على مدينة الأصابعة.

زايد قال في بيان مقتضب له، “نبارك للشعب الليبي عودة الأصابعة إلى حضن الوطن”، مؤكدًا الإصرار على تحرير كل المدن اللييية وبسط سيطرة الدولة على كامل التراب الليبي.

ووجه رسالة إلى أهالي ترهونة وبرقة، قائلاً: “مجرم الحرب حفتر انتهى، وسينال جزاءه العادل قريبًا، وأيدينا ممدودة لكم وباب الوطن مفتوح على مصراعيه لكل ابنائه لبناء ليبيا الحديثة”، حسب وصفه .

وأعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، محمد قنونو اليوم الخميس، السيطرة الكاملة على مدينة الأصابعة، بعد اشتباكات مع القوات التابعة لخليفة حفتر.

قنونو قال “قوات الوفاق استعادت السيطرة على مدينة الأصابعة بالكامل، وسلاح الجو يواصل عمليات الرصد والاستطلاع في سماء الأصابعة لرصد أي تحركات لفلول حفتر الهاربة”، حسب وقوله .

وأعلنت قبائل الأصابعة، إدانتها واستنكارها ورفضها لأي تدخل تركي في ليبيا، لاسيما بعد سيطرة الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق ، على قاعدة “الوطية” الجوية.

وأكدت القبائل في بيان مرئي، أنها سوف تكون قنابل موقوتة تحرق كل من يحاول المساس بشرف الوطن مهما كان جبروته وقوته.

وصدت قوات الجيش الوطني هجوم لميليشيات الوفاق على بلدة الأصابعة، نتج عنه مقتل حوالي 15 عنصر من الميليشيات وإصابة عدد كبير منهم إصابات متفاوتة.

وكان مدير المكتب الإعلامي للكتيبة 642 مشاة بقوة الاحتياط بإمرة اللواء مبروك سحبان، أبوبكر المعتمد دويهش، قال إن القوات تمكنت من تعطيل آليتين عسكريتين من نوع “دفع رباعي” في محور كوبري جندوبة، الذي اتخدته مليشيات الوفاق نقطة لشن هجومها على بلدية الأصابعة.

وأضاف دويهش في تصريحات صحفية أن القوات خاضت اشتباكات عنيفة في محور الهيرة بالقرب من غريان ضد المليشيات ونجح الجيش في تدمير عربتين مسلحتين.