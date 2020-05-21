جعلوها “مرتعًا لهم”..المرتزقة السوريين استباحوا العاصمة طرابلس وتجرأوا على اختطاف “وصال”

أخبار ليبيا24

أصبحت مقاطع الفيديو وصور تواجد المرتزقة السوريين في طرابلس إضافة إلى أسر عدد كبير منهم من قبل القوات المسلحة وتداول أخبار قتلاهم أمرًا اعتياديًا بالنسبة لرافضي القوات المسلحة وداعمي المليشيات التي استباحت العاصمة منذ سنوات طويلة.

بات تداول النشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو لمرتزق سوري وهو يستمتع بشاطيء البحر في العاصمة طرابلس على أنغام “الدبكة” السورية أمرًا هينًا أمام جرأة هؤلاء المرتزقة .

والأدهى، ودلالة على أن المرتزقة السوريين متواجدين في العاصمة طرابلس بكل أريحية وكأنهم من أهل البلاد تم رصد أحدهم وهو يتواصل مع إحدى الشركات من أجل شراء هاتف عن طريقة خدمة التوصيل.

وتبين أن المرتزق السوري المدعو أبويعرب الأثري متواجد في محور طريق المطار وراسل الشركة مستفسرًا عن نوع هاتف وإن كانت لديهم خدمة التوصيل لرغبته في الحصول عليه.

كل ماسبق، إضافة إلى غيره من المقاطع التي تم رصدها من مشاركتهم في المعارك ضد القوات المسلحة العربية الليبية، وتبجحهم بحصولهم على المال وبالعملة الصعبة، واعترافات أسراهم، تعتبر هينة أمام ما أقدموا عليه في ظل صمت غريب.

اختطف مسلحين من المرتزقة السوريين يستقلون عدد 2 آلية غير مسلحة فتاة ليبية تدعى “وصال” بعد اقتحام منزلهم في شارع السامبا في منطقة الكريمية الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق.

وكشفت مصادر عدة أن المرتزقة السوريين اقتحموا منزل المواطن عبدالحفيظ ميينة فجر الثلاثاء لأجل السرقة ورغم استيلاءهم على كل ماهو ذو قيمة، بل أقدموا على خطف “وصال” واقتيادها إلى جهة مجهولة.

ولم تتحرك حكومة الوفاق ولا وزاراتها ولا أجهزتها الأمنية حتى الآن للتحقيق في هذه الجريمة، بل لم يتجرأ أحد من مدعي المدنية وأعضاء منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان حتى بكتابة منشور عبر حساباتهم على “فيسبوك” يدينون ويرفضون هذه الجريمة.

وأمام عجز وصمت حكومة الوفاق ناشدت عائلة الضحية كل من لديه معلومات عن ابنتهم المختطفة التواصل معهم عبر الأرقام التالية 0912130292 و 0912130291.