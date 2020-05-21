بشعارات زائفة ومكررة .. داخلية الوفاق: من اختطفوا “وصال” لن يفلتوا من العقاب

بشعارات زائفة ومكررة .. داخلية الوفاق: من اختطفوا “وصال” لن يفلتوا من العقاب داخلية الوفاق: يد العدالة ستكون رادعًا للخاطفين والمجرمين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، تفاصيل اختطاف الفتاة وصال عبدالحفيظ محمد عبدالهادي، من أحد المنازل بمنطقة الكريمية، موضحة أن من قام بهذا العمل لن يفلت من العقاب.

داخلية الوفاق ذكرت، في بيان لها، أنه قامت مجموعة من المجرمين باقتحام أحد المنازل بمنطقة الكريمية، وبالتحديد منزل المواطن عبد الحفيظ محمد عبدالهادي، موضحة أنهم قاموا بسرقة مبلغ مالي واختطاف ابنته “وصال” البالغة من العمر 27 سنة بقوة السلاح.

وتابعت أنه تم تكليف مركز شرطة الكريمية وقسم البحث الجنائي بمديرية أمن الجفارة, بالتعاون مع جهاز المباحث الجنائية ومكتب المعلومات والمتابعة بالوزارة, لجمع المعلومات والتحري لحين العثور على الفتاة وإعادتها إلى أهلها وضبط الجناة، وتقديمهم للعدالة.

وفي ختام بيانها، أكدت الوزارة، أن من قام بهذا العمل الإجرامي الجبان لن يفلت من العقاب، وأن يد العدالة والقانون ستكون هي الرادع لهم لمحاسبتهم على ما ارتكبت أياديهم من جرم بحق المواطنين.

وشهدت منطقة الكريمية بطرابلس، أمس الأول الثلاثاء، حادثًا مروعًا، بالهجوم على منزل مواطن وسرقته واختطاف ابنته، حيث هاجم مجموعة من الخارجين عن القانون، منزل المواطن عبد الحفيظ أميينه وزوجته المواطنة بشتية بن بركة، وقاما بسرقته والاستيلاء علي مبالغ مالية، وخطف ابنته الوحيدة وصال عبد الحفيظ ميينه، البالغة من العمر 25 عامًا.

وطالبت عائلة الفتاة المختطفة كل من لديه معلومات عن ابنتهم المختطفة التواصل معهم عبر الارقام التالية 0912130292، و 0912130291.

وأعرب منبر المرأة الليبية من أجل السلام عن بالغ قلقه بشأن خطف الشابة” وصال” البالغة في منطقة الكريمية وهي منطقة خاضعة لسيطرة حكومة الوفاق.

وقال المنبر، “حسب التقارير فإن أربعة رجال مسلحين هاجموا المنزل يوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء. وقد قام المسلحون بسرقة بعض الأموال واقتياد الشابة إلى مكان مجهول”.

وطالب منبر المرأة الليبية من أجل السلام الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لإرجاع الشابة المختطفة وصال إلى أسرتها وملاحقة الجناة ومحاسبتهم وتعزيز الأمن في المناطق النائية عن وسط المدنية وحماية النساء والفتيات بشكل خاص.