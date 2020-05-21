الأرصاد الليبية.. استمرار الأجواء المعتدلة وطقس ربيعي أيام عيد الفطر المبارك

الأرصاد تتوقع هطول أمطار متفرقة يوم الجمعة

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أخبار ليبيا24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء معتدلة علي أغلب مناطق شمال ليبيا مع درجات حرارة معتدلة تتراوح ما بين (25 -30) مئوية، بينما تبقى مرتفعة نسبيا على أغلب مناطق الجنوب حيت تتراوح ما بين (35 -40) مئوية وتصل إلى (43) مئوية على أقصى مناطق الجنوب الشرقي.

وبين المركز، أن من المتوقع أن تتكاثر السُحب واحتمال سقوط أمطار متفرقة يوم غد الجمعة على بعض مناطق الجنوب الغربي خاصة على (الجفرة – الحمادة -سبها -غات) وتشمل الخليج (البريقة -رأس لانوف -إجدابيا) وتمتد إلى مرتفعات الجبل الأخضر.

كمت توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس على أغلب مناطق ليبيا خلال أيام عيد الفطر المبارك طقسا ربيعيا معتدلا مع درجات حرارة معتدلة، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين (23 -28) مئوية على مناطق الشمال (من راس اجدير حتى طبرق وتشمل مناطق الدواخل والمرتفعات الجبلية) ومن المتوقع أن تسجل ما بين (26 -32) مئوية على مناطق الوسط (غدامس – الحمادة – هون – مرادة – جالو – الجغبوب).

كما أن من المتوقع أن تتراوح ما بين (33 -37) مئوية على مناطق أقصى الجنوب (غات – سبها – اوباري – مرزق – القطرون – الكفرة – السرير – تازربو).

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