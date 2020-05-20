مكافحة الأمراض يعلن عن تسجيل حالة إصابة جديدة في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز في بيان له ، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم اليوم عدد 240 عينة للكشف عن فيروس كورونا في طرابلس ومصراتة وبنغازي، وكانت كافة نتائج العينات “سالبة” باستثناء عينة واحدة التي ظهرت “موجبة”.

وبهذا يرتفع عدد المصابين في ليبيا بفيروس كورونا إلى 69 حالة ، وذلك بعد قرابة الشهرين من الكشف عن حالة الإصابة الأولى في البلاد التي أعلن عنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وكانت أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا سجلت بالعاصمة طرابلس في 24 مارس الماضي، لشخص يبلغ من العمر 73 سنة عائدا من السعودية.

وبعد قرابة شهرين من الإعلان عن حالة الإصابة الأولى بفيروس كورونا ، سجلت ليبيا حتى يوم 24 من شهر أبريل الجاري إصابة 69 حالة ، وتعافي 35 حالة ، ووفاة ثلاث حالات ، بينما لازالت الحالات النشطة في البلاد 31 إصابة.