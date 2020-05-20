سلسلة من الغارات الجوية على قوات الوفاق قرب غريان

سلسلة من الغارات الجوية على قوات الوفاق قرب غريان

أخبار ليبيا24

قال مصدر مطلع اليوم الأربعاء إن سلسلة من الضربات الجوية نفذها سلاح الجو التابع للقوات المسلحة الليبية مستهدفًا قوات الوفاق قرب غريان.

وأوضح المصدر أن الغارات كانت دقيقة واستهدفت نقاط تجمع لعناصر قوات الوفاق تحديدًا في مناطق المغاربة غريان و كوبري جندوبة على الطريق الممتد بين مدينتي غريان والأصابعة.

وأضاف المصدر أنه مع الضربات الجوية التي نفذها سلاح الجو فإنه لا يزال يغطي “جوا” الطريق الممتدة بين الأصابعة وغريان وأغلب المناطق المحيطة لتلك المدينتين.