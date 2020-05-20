حول طائرة الشحن التركية..خارجية مجلس النواب تتلقى توضحيًا من الخارجية التونسية

حول طائرة الشحن التركية..خارجية مجلس النواب تتلقى توضحيًا من الخارجية التونسية

أخبار ليبيا24

تلقى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري توضيحا من مصدر مسؤول بوزارة الخارجية التونسية حول قضية طائرة الشحن التركية التي هبطت بمطار جربة تحمل مساعدات إنسانية إلى ليبيا.

وجاء توضيح الجانب التونسي ردًا على مذكرة بعثتها لجنة الخارجية في مجلس النواب إلى وزارة الخارجية التونسية الأسبوع الماضي تطالب فيها بتوضيح.

وأكد الجانب التونسي في رده على المذكرة على احترام سيادة وأمن ليبيا وكذلك حرص تونس على وحدة واستقرار ليبيا، ودعم جميع الجهود من أجل ذلك.

وجدد العقوري على وجهة نظر اللجنة بضرورة أن تصل المساعدات الإنسانية أيا كان مصدرها إلى المطارات الليبية ومراعاة أن تصل تلك المساعدات لجميع الليبيين وذلك بتسليمها للمنظمات الدولية والليبية العاملة في الإغاثة الإنسانية وبما يضمن وصولها لجميع مناطق ليبيا .

وأضاف رئيس اللجنة أن أولويات السياسة الخارجية الليبية هو الحرص على استقرار المنطقة ودول الجوار من خلال رفض التدخلات الخارجية و احترام الشؤون الداخلية.

وأعرب العقوري عن تقديره لاتصال وزارة الخارجية التونسية ، مجددا الحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين.

وكانت طائرة تركية حطت مؤخرا في تونس قبل إنها تحمل مساعدات إنسانية لليبيا ، تسببت في إثارة جدلًا واسعًا والمطالبة بتوضيح من الجانب التونسي التي سمحت لها السلطات التونسية بالهبوط في مطار جربة الدولي يوم 7 مايو الجاري.