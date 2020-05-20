ترامب وماكرون يتفقان على الحاجة الماسة لوقف التصعيد في ليبيا

ترامب وماكرون يتفقان على الحاجة الماسة لوقف التصعيد في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اتفقا على الحاجة الماسة لوقف التصعيد في ليبيا.

ونقلت وكالة رويترز عن البيت الأبيض اليوم الأربعاء، أن الرئيسين الأمريكي والفرنسي ناقشا بواعث القلق حول التدخل الأجنبي المتزايد“ في ليبيا.

وذكر البيت الأبيض، أن الزعيمين ناقشا أيضا التقدم الذي يتحقق في إعادة فتح الولايات المتحدة وفرنسا إضافة إلى الاقتصادات العالمية التي تضررت بفعل إجراءات العزل العام بسبب تفشي وباء كورونا.

وقال ترامب، إنه يتطلع لاستضافة زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في اجتماع قريبا، بحسب ما نشرت رويترز.