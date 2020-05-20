بعد سقوط الوطية .. العليا للإفتاء : على الليبيين دعم القوات والتصدي لتدخل الدول الأجنبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رأت اللجنة العليا للإفتاء بالحكومة الليبية، أن ما تمر به البلاد، من حروب وكروب وأزمات، ومن تكالب الأعداء من جميع الملل والنحل، يستوجب بعض الوقفات.

وذكرت في بيان لها، أن من ضمن المتكالبين على ليبيا، جماعة “الخوّان المفسدين”، وداعش والقاعدة، والجماعة الليبية المقاتلة والعصابات الإجرامية، ومفتيهم المعزول الصادق الغرياني ومن يدعمهم من الحكومات الإرهابية كحكومتي تركيا وقطر، حسب البيان.

وتابعت أنه يجب الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة والإنابة والمحافظة على الطاعات واجتناب المعاصي، ونصرة دينه، والتوكل على الله والاعتماد عليه مع الصبر والمصابرة وحسن الظن به واعتقاد أن النصر من عنده جل وعلا.

وأوضحت لجنة الإفتاء، أنه يجب الاعتصام بالكتاب والسُنة، ووحدة الصف، وعدم التنازع والتفرّق والتعصّب لحزبية أو قبلية أو جهوية، وطاعة ولاة الأمر في المنشط والمكره، والعسر واليسر، والقتال تحت رايتهم لدحر الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية والغزاة الأتراك الغاشمين والمرتزقة السوريين الذين عاثوا في البلاد فسادًا.

وأوصت الليبيين بالوقوف صفًا واحدًا مع “القوات المسلحة” للخروج بالبلاد مما تعُانيه من أزمات وحروب وكروب وانتهاكات وتدخّل سافر من بعض الدول الأجنبية العربية والغربية الداعمة للإرهاب، ولاستعادة هيبة الدولة، وحماية البلاد والعباد.