بشأن نقل أسلحة ومقاتلين لليبيا .. مندوب روسيا بالأمم المتحدة : تقرير مجلس الأمن بشأن لا أساس له من الصحة نيبينزيا : في أغلب الأحيان تعتمد التقرير على بيانات لم يتم التحقق منها أو ملفقة

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دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إلى التحقيق في تقرير خبراء مجلس الأمن، الذي يتهم موسكو بنقل أسلحة ومقاتلين للقتال في ليبيا.

نيبينزيا قال في كلمة له، خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، الثلاثاء، “نشعر بالفزع لأن التقرير السري للجنة خبراء لجنة العقوبات تم تسريبه للصحافة ونطالب الأمانة العامة للأمم المتحدة بالتحقيق في هذا الحادث”.

وأضاف “في أغلب الأحيان يعتمد التقرير على بيانات لم يتم التحقق منها أو ملفقة بشكل واضح، والكثير من البيانات خاصة فيما يتعلق بالمواطنين الروس المذكورين في التقرير، لا أساس لها من الصحة”.

وأوضح أن الأفراد الذين ذكر التقرير أنهم يقاتلون في ليبيا لم يغادروا روسيا في الواقع، مؤكدًا أن موسكو ستقدم فيما بعد تقييمًا أكثر تفصيلاً لنتائج لجنة الخبراء.