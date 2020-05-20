المرصد السوري: 9600 مرتزق وصلوا الأراضي الليبية بينهم مجموعة غير سورية

أخبار ليبيا24

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن بلغ نحو 9600 مرتزق بينهم مجموعة غير سورية.

وأكد المرصد في بيان له أنه تم وصول دفعة جديدة من المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لتركيا إلى الأراضي الليبية للمشاركة في العمليات العسكرية إلى جانب حكومة الوفاق ضد القوات المسلحة .

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد المجندين الذي وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو3300 مجند.

ولفت إلى أنه من ضمن المجموع العام للمجندين يوجد نحو 180 طفل تتراوح أعمارهم بين الـ 16 – والـ 18 غالبيتهم من فرقة السلطان مراد جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مادي في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان توثيقه لمزيد من القتلى في صفوف المرتزقة جراء المعارك الدائرة على محاور عدة داخل الأراضي الليبية وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 304 مقاتل بينهم 17 طفل دون سن الـ 18،كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.

ونوه المرصد السوري الى أن القتلى من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”.

وذكر المرصد أن القتلى من المرتزقة سقطوا خلال الاشتباكات في محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.