القوات المسلحة تصد هجومًا فاشلًا لقوات الوفاق في عين زارة

القوات المسلحة تصد هجومًا فاشلًا لقوات الوفاق في عين زارة

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أن القوات المسلحة تمكنت صباح الثلاثاء من صد محاولة تقدم فاشلة لعناصر قوات الوفاق في محور عين زارة بطرابلس.

وأضاف المصدر أن القوات المسلحة أجبرت عناصر الوفاق على التراجع أمام قوة النيران لتنسحب مخلفة ورائها عدد من القتلى أبرزهم أحمد الحداد الملقب بـ”يايا” ومن سكان مدينة جادو.

كما تداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعناصر القوات المسلحة وهم يتجولون في شارع المطبات في مشروع الهضبة مابعد عسكر حمزة والذي ادعت قوات حكومة الوفاق سيطرتها على الشارع والمعسكر بالكامل.

واكدوا في المقطع أن القوات المسلحة في كافة المحاور لم تخسر أي نقاط وأنهم صامدون في مواقعهم حتى تحرير العاصمة.