السفير الألماني بليبيا يدعو البعثة الأممية لاستئناف جلسات الحوار السياسي الليبي

أخبار ليبيا 24

تساءل السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، اليوم الثلاثاء، عن كيفية دعم الحل السياسي في ليبيا، داعيًا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لاستئناف جلسات الحوار السياسي الليبي، مع تضمين زخم المبادرات السياسية الأخيرة.

أوفتشا قال ، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “كيف ندعم الحل السياسي لليبيا؟ يشرفنا أن شاركت في رئاسة أول اجتماع لمجموعة العمل السياسي كجزء من عملية برلين”.

وأشار إلى أن بلاده تدعم بقوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لاستئناف جلسات الحوار السياسي الليبي، مع تضمين زخم المبادرات السياسية الأخيرة.

وكانت الدول المعنية بالملف الليبي أطلقت رسمياً في اجتماع لها منتصف فبراير الماضي وبمشاركة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، لجنة متابعة دولية بشأن ليبيا، وذلك خلال لقاء ضم مسؤولين من 12 دولة، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا.

وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية “إيريني” التي ستحل محل عملية صوفيا، والتي انتهت أعمالها في 31 مارس الماضي، لتكون مهمتها الرئيسية تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا من خلال استخدام الأقمار الصناعية الجوية والبحرية.

واتخذ الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة لدعم مؤتمر برلين والحل السياسي للنزاع الليبي، حيث سيكون مقر العمليات في العاصمة الإيطالية روما وقائد العمليات هو أميرال فرقة البحرية الإيطالية فابيو أجوستيني.

وقبل أسابيع، اختتمت 10 دول بقيادة ألمانيا أعمال مؤتمر برلين للسلام، بالتوافق على احترام قرار حظر تصدير السلاح لليبيا، وتثبيت وقف إطلاق النار ونزع سلاح المليشيات المسلحة.