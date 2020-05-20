البرلمان الأفريقي يدين التدخلات التركية في ليبيا 

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أدان البرلمان الأفريقي التدخلات التركية السافرة في ليبيا، خاصة بعد جلب الآلاف من المرتزقة والإرهابيين لمساندة قوات حكومة الوفاق، في حربها ضد قوات الجيش الوطني التي تسعى لتحرير طرابلس من المليشيات المسيطرة عليها.

ودعا رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الأفريقى، النائب مصطفى الجندي، فى بيان له باسم البرلمان الأفريقي، قوات الاتحاد للقيام بمسؤولياتها تجاه الأوضاع المأساوية داخل ليبيا للحفاظ على وحدة الأراضي وسلامة الشعب الليبيى، ووقف جميع التدخلات من النظام التركي الإرهابي ممثلا في السلطان التركي المهووس رجب أردوغان.

وأكد الجندي أن ذلك الأمر في صميم أعمال واختصاصات الاتحاد الأفريقي لأن المشكلات الأفريقية لا يحلها إلا الأفارقة.

وأضاف “كممثلين للشعوب الأفريقية داخل البرلمان الأفريقي وداخل التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا، نرفض وندين بشدة التدخل الأجنبي التركي الاستعماري في الشئون الداخلية لإحدى الدول المهمة داخل البرلمان والاتحاد الأفريقيين وداخل التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا خاصة أن ليبيا كانت من الدول الفاعلة داخل جميع المنظمات والتكتلات بالقارة”.

وأعرب عن أمله في عودة ليبيا قوية وفاعلة داخل تكتلات دول القارة السمراء في القريب العاجل، مشددا على ضرورة التدخل من قوات الاتحاد الأفريقي إذا لزم الأمر تواجدها لصد العدوان التركي الاستعماري داخل ليبيا.

وناشد الشعب الليبي والقوى السياسية الشرعية داخل ليبيا بالوقوف صفا واحدة خلف الجيش الوطنى لإنقاذ وتحرير ليبيا من دنس ورجس الإرهاب والإرهابيين من الموالين للنظام التركي الإرهابي.