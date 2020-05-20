أكاديمية الهدف تكرم الحارس السابق محمد الخراز

أخبار ليبيا24

كرمت أكاديمية الهدف أمس الثلاثاء الحارس الدولي السابق محمد الخراز وذلك لما قدمه هذا الحارس سواء كلاعب أو كمدرب.

ونظمت أكاديمية الهدف على هامش التكريم مباراة استعراضيه شهدت مشاركة نخبة من قدامى اللاعبين من بينهم علي البشاري و ونيس خير وإبراهيم العبيدي و حسين كاوية ومحمد الشيباني وأحمد الزوي و عددمن لاعبي كرة القدم الخماسية أبرزهم محمد شحوت وإدريس كبسه و طلال بوسنينة و ربيع الحوتي .

ويعتبر محمد الخراز من الحراس الذين نجحوا في تقديم أداء متميز مع عدد من الفرق المحلية بداية من النصر إلى الأهلي بنغازي مرورا بالهلال والنجمة و السواعد.