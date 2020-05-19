23 مواطن ينهون فترة الحجر في بلدية المرج

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أعلنت الخدمات الصحية في بلدية المرج أمس الإثنين خروج الدفعة الأولى من المواطنين العائدين من جمهورية مصر العربية بعد انتهاء مدة الحجر الصحي المقررة في المدينة.

وأوضحت الخدمات الصحية المرج أن خروج هذة الدفعة البالغ عددها 23 شخص جاءت بعد أن أكملوا المدة المقررة للحجر وهي 14 يوما.

وأشارت الخدمات الصحية إلى أن الجميع أجريت لهم تحاليل (PCR) الخاصة بالكشف على فيروس كورونا (كوفيد-19) وكانت جميع نتائجهم سالبة.