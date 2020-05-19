“يونيسف” والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بشأن نقص اللقاحات في ليبيا

وأشارت إلى أن الأطفال في المناطق التي يصعب الوصول إليها والمتضررة من النزاع يتعرضون لخطر خاص لأنهم ربما فاتهم بالفعل بعض جرعات التطعيم.

وحذرت منظمة الصحة العالمية و”يونيسف” أن عدد من الأطفال المهاجرين واللاجئين أو النازحين داخليًا ربما لم يتلقوا جرعات التطعيم الأساسية في بلدهم الأصلي أو ربما فاتتهم الجرعات المطلوبة في ليبيا.

وذكرت أن أوامر توريد اللقاحات الأساسية تاخرت بسبب الإجراءات الحكومية الطويلة للحصول على الموافقة، وتعطل البرنامج الموسع للتطعيمات في ليبيا (EPI) بسبب نفاذ مخزون اللقاحات في عام 2019.

ورجحت منظمة الصحة العالمية و”يونيسف” أن تواجه ليبيا نفاذاً في المخزون يمتد للسنة الثانية على التوالي مع سلسلة الإمدادات العالمية المشبعة والقيود الناشئة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الممثل الخاص لليونيسف عبد الرحمن غندور :”إن التحصين هو أحد أكثر التدخلات الصحية العامة فعالية، وعندما تُفوّت اللقاحات الروتينية، هناك فرصة كبيرة لتفشي الحصبة وأمراض أخرى يمكن الوقاية منها ومن الوفيات بين الأطفال”.

وأضاف غندور :”هناك حاجة ملّحة لضمان تدفق الأموال دون انقطاع لشراء اللقاحات وسد النقص الحالي وتجدد اليونيسيف تقديم خدمات المشتريات الخاصة بها إلى حكومة ليبيا لشراء اللقاحات المؤهلة مسبقًا لمنظمة الصحة العالمية بأسعار تنافسية وتسليمها إلى ليبيا بشكل عاجل”.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف :”تدعم منظمة الصحة العالمية مع السلطات الصحية استمرار البرنامج الموسع للتطعيمات خلال جائحة فيروس كورونا المستجد”.

وأضافت هوف :”على الرغم من أننا قد تغلبنا على هذه العقبة، فإنه من الممكن أن نواجه عقبات أكثر خطورةً إذا نفذت إمدادات اللقاحات مما يعرض حياة مئات الآلاف من الأطفال في ليبيا للخطر”.