مواطنون يكملون فترة الحجر الصحي ببنغازي بعد إجلائهم من الخارج إجمالي من أكملوا فترة الحجر الصحي ببنغازي وصل إلى 386 مواطنا

أخبار ليبيا24

أكملت مجموعة أخرى من المواطنين العائدين من الخارج مدة الحجر الصحي المقررة في بنغازي، حيث ذكرت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي خروجهم اليوم الثلاثاء من مواقع الحجر المختلفة.

وأفادت الغرفة، أن إجمالي المواطنين الذي أكملوا المدة المقررة للحجر الصحي حتى هذا اليوم الثلاثاء وصل إلى (386) مواطن ومواطنة في 6 مواقع، وهي فندق أصول الضيافة وموقع راس المنقار ومنتجع الماسة ونزل الراحة وفندق بنغازي وفندق النجمة الذهبية.

وأكدت الغرفة، أن جميع المواطنين العائدين أجريت لهم الفحوصات الطبية اللازمة وثبت خلوهم من فيروس كورونا.