مكافحة الأمرض يعلن تسجيل ثلاث حالات مصابة بـ”كورونا”

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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض – ليبيا اليوم الثلاثاء تسجيل ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض عبر حسابه على “فيسبوك” أن إحدى الحالات هي حالة جديدة محلية، أما الحالتان كانتا بنفس طائرة الحالة 65 بتاريخ 5 مايو 2020م.

وأفاد المركز الوطني أنه تم الكشف على الحالتين من قبل فرق الاستجابة السريعة في المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأشار المركز إلى أن فرق الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تقوم بتتبع الحالات المخالطة وأخذ العينات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن النتائج لا تشمل عينات الترصد النشط في بلديات سوق الجمعة، وعين زارة، وأبو سليم.

وذكر المركز الوطني أن إجمالي الحالات 68، الحالات النشطة 30، وعدد المتعافين 35، وعدد الوفيات 3، لافتا إلى أن إجمالي العينات في طرابلس 3705.