مدير مركز طبرق الطبي: غياب الأمن يهدد العاملين داخل المركز
أخبار ليبيا24- خاص
قال مدير مركز طبرق الطبي فرج الجالي إن عدم وجود الأمن هذه الأيام على مداخل ومخارج المركز أصبح يهدد حياة العاملين وخاصة العنصر النسائي والنزلاء.
وأضاف الجالي لــ”أخبار ليبيا24″ :”خاطبنا عميد بلدية طبرق لمخاطبة مدير الأمن لتوفير أمن لحفظ الأمن في المركز الطبي.
وتابع مدير المركز :”لدينا تعاون دائم مع مديرية الأمن فقد تم تكليف قسم النجدة الفترات الماضية وأصبح الوضع الأمني ممتاز وشعر العاملين بالمركز بالأمن أثناء تأدية عملهم وتوفير المناخ المناسب لذلك”.
وطالب الجالي مديرية الأمن بضرورة عودة الأمن للمركز الطبي لأن الخارجين عن القانون أصبحوا يهددون حياة العاملين داخل المركز وأصبح استخدام السلاح داخل أسوار المركز الطبي أكثر من مرة خلال شهر رمضان المبارك.
وأفاد مدير المركز :”نحن على ثقة في مديرية الأمن للنظر في هذا الخطر الذي أصبح يهددنا بشكل يومي وأن تعود الطمأنينة للعاملين للأطقم الطبية والطبية المساعدة”.