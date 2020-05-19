مدير مركز طبرق الطبي: غياب الأمن يهدد العاملين داخل المركز

أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير مركز طبرق الطبي فرج الجالي إن عدم وجود الأمن هذه الأيام على مداخل ومخارج المركز أصبح يهدد حياة العاملين وخاصة العنصر النسائي والنزلاء.

وأضاف الجالي لــ”أخبار ليبيا24″ :”خاطبنا عميد بلدية طبرق لمخاطبة مدير الأمن لتوفير أمن لحفظ الأمن في المركز الطبي.

وتابع مدير المركز :”لدينا تعاون دائم مع مديرية الأمن فقد تم تكليف قسم النجدة الفترات الماضية وأصبح الوضع الأمني ممتاز وشعر العاملين بالمركز بالأمن أثناء تأدية عملهم وتوفير المناخ المناسب لذلك”.