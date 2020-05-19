شعبة الوقود والغاز في الحرس البلدي زليتن توصل مستحقات المخابز من “الديزل”

شعبة الوقود والغاز في الحرس البلدي زليتن توصل مستحقات المخابز من “الديزل”

أخبار ليبيا24

قامت شعبة الوقود والغاز في جهاز الحرس البلدي زليتن أمس الإثنين بإيصال مستحقات المخابز من وقود الديزل (النافتة)من محطة أزدو.

وبحسب بلدية زليتن فإن هذه الخطوة جاءت لكي لاتتوقف المخابز عن العمل حيث تم ذلك بالتنسيق مع فريق عمل ومتابعة توزيع الوقود والغاز بالبلدية ولجنة حماية المستهلك.

وتم إمداد عدد من الجهات العامة والمستشفيات في نطاق البلدية بوقود الديزل (النافتة) لكي تستمر في أداء عملها في ظل انقطاع الكهرباء في هذه الأيام.