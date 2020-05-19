حرارة مرتفعة بشمال شرق ليبيا ومعتدلة بالشمال الغربي

انخفاض متوقع لدرجات الحرارة بمناطق شرق ليبيا يوم غد

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أخبار ليبيا24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار موجة الحر اليوم الثلاثاء في مناطق خليج سرت والشمال الشرقي بينما ستشهد أغلب مناطق الشمال الغربي والوسط اعتدالا في درجات الحرارة.

وذكر المركز، أن أغلب مناطق الشمال والوسط تتأثر بامتداد لمرتفع جوي يعمل على اعتدال الطقس على مناطق الشمال الغربي حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين (23-26) درجة مئوية وتصل على بونجيم اليوم إلى (32) درجة مئوية، بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة هذا اليوم على مناطق الخليج والشمال الشرقي حيث تتراوح ما بين (37-43) درجة مئوية.

 وأوضح المركز أن درجات الحرارة ستسجل انخفاضا ملحوظا يوم غد الأربعاء خاصة على المناطق الساحلية، مشيرًا إلى أن من المتوقع أن تتراوح ما بين (25-30) درجة مئوية مع احتمال ظهور ضباب هذه الليلة والصباح الباكر وتكون الحرارة على مناطق الجنوب ما بين (35-43) درجة مئوية.

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