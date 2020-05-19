الكفرة العسكرية تضبط سيارات مهربة إلى السودان

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ضبطت الكتيبة 604 مشاة التابعة للمنطقة العسكرية الكفرة عدد من السيارات التي كانت في طريقها للتهريب إلى دولة السودان.

وأكد مكتب إعلام منطقة الكفرة العسكرية أنه تمت مصادرة السيارات بالكامل وإيداع السائقين المجرمين الحجز لاتخاذ الإجراء الأخير.

وأشار مكتب الإعلام إلى أن منطقة الكفرة العسكرية تقوم بتسيير دوريات بشكل مستمر بناء على تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة بإقفال الحدود الجنوبية مع دول الجوار “السودان- تشاد -مصر” وذلك بعد تفشي فيروس كورونا.