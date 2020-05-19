الخارجية : على العالم سحب اعترافه بحكومة الوفاق لاستعانتها ببارجة وطائرات تركية لاستهدفت الوطية الخارجية : استهداف الوطية لن يثنينا عن استمرار معركة الوطن وتحريره من براثن الإرهاب والمرتزقة

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أدانت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية، العدوان التركي على قاعدة الوطية الجوية، بحرًا عن طريق البارجة التركية التي دخلت المياه الإقليمية الليبية، وطائراته المسيرة جوًا، وميليشيات الوفاق الإرهابية برًا، حسب البيان .

الخارجية ذكرت، في بيان لها، أن الهجوم انتهاكًا لسيادة ليبيا، وضربًا بكل العهود والأعراف والقوانين الدولية عرض الحائط، وانتهازًا لفترة الهدنة التي سمحت بها القيادة العامة، استجابة منها لطلب كل الأصدقاء والأشقاء كي تبادر بهذه الخطوة الإنسانية، احترامًا لشهر رمضان المبارك، وتقديرًا للوضع الذي تمر به ليبيا والعالم أجمع جراء جائحة كورونا.

وأبدت الوزارة استغرابها من صمت دول العالم والأمم المتحدة عن هذا الغزو التركي الصارخ لشعب ليبيا، مُطالبة إياهم باتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة ضد هذه الجرائم الإنسانية من غزو وقتل لأبناء ليبيا من عدو غاشم، وتواطؤ للخونة من أمثال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وأتباعه، الذين فتحوا الباب على مصراعيه للمرتزقة السوريين.

وجددت الخارجية، مُطالبتها الدول العربية والمتوسطية والمغاربية على وجه الخصوص بسحب اعترافها بـ”حكومة العمالة والخزي والعار”، – حسب البيان، موضحة أن ما تقوم به تركيا يهدد المنطقة بأكملها.

واختتمت “استهداف قاعدة الوطية لن يثنينا عن استمرار معركة الوطن وتحريره من براثن الإرهاب والمرتزقة والمليشيات، ومعركتنا مستمرة وواجبة حتى قيام دولة القانون والمؤسسات، ونهاية الإرهاب، والتوزيع العادل للثروات، والقضاء على المليشيات، واستعادة كرامة الوطن والمواطن”.