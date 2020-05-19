الجيش الوطني يعلن إعادة توزيع قواته وتموضعه في عدد من محاور القتال في غرب ليبيا

الجيش الوطني يعلن إعادة توزيع قواته وتموضعه في عدد من محاور القتال في غرب ليبيا المسماري: قرار إعادة التموضع أمر عملياتي بحت في نقاط محددة وليس انسحابا

أخبار ليبيا24

أعلن الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، إعادة الجيش الوطني لتوزيع قواته وتموضعه في عدد من المحاور القتالية مع فك الاشتباك ببعض الأحياء السكنية المكتظة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وشدد المسماري، في مؤتمر صحفي طارئ فجر اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار أمر عملياتي بحت في نقاط محددة داخل نطاق العمليات، وليس انسحابًا.

أعلن المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أحمد المسماري، الثلاثاء، أن الجيش سيعود إلى قاعدة الوطية الجوية، موضحا أن هذا الانسحاب كان تكتيكيا ومبرمجا له منذ أشهر.

وحول الوضع في الوطية، قال المسماري، إن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر أصدر أمرا بسحب قوات الجيش بكافة معداتها من القاعدة، بناء على ما قدمه آمر عمليات المنطقة الغربية حول الأوضاع العسكرية في محيط القاعدة.

وأشار المسماري، إلى أن عملية الانسحاب بدأت منذ 3 أشهر بسحب الطائرات الحربية والذخائر الخاصة بها، وكذلك الشؤون الفنية والإدارية والمعدات الثقيلة، ثم سحب الأفراد أول أمس، وتأمين خروج الأفراد وغرف العمليات والآليات الصالحة للعمل والمعدات لنقطة التجمع الجديدة.

وأكد المسماري، أن قاعدة الوطية ستعود تحت سيطرة الجيش الليبي، ولن تكون قاعدة تركية وأنها ستحمل اسم القائد الشهيد “الرائد أسامة امسيك” الذي قتل يوم 5 مايو الجاري في الهجمات الأخيرة على القاعدة.