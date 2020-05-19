أمن الواحات تضبط مهرب بشر بالقرب من جالو

أخبار ليبيا24

ضبط قسم شرطة النجدة والانضباط في مديرية أمن الواحات جالو أمس الإثنين سيارة نوع مازدا يقودها شخص ليبي الجنسية يقوم بتهريب 5 أشخاص من الجنسية التشادية.

وأضافت مديرية أمن الواحات جالو على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أن السيارة كانت متجهة من الجنوب إلى الشمال منوهة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .