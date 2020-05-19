أمن الواحات تضبط مهرب بشر بالقرب من جالو
أخبار ليبيا24
ضبط قسم شرطة النجدة والانضباط في مديرية أمن الواحات جالو أمس الإثنين سيارة نوع مازدا يقودها شخص ليبي الجنسية يقوم بتهريب 5 أشخاص من الجنسية التشادية.
وأضافت مديرية أمن الواحات جالو على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أن السيارة كانت متجهة من الجنوب إلى الشمال منوهة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
وكانت مديرية أمن الواحات جالو قد شكلت خلال الأيام الماضية طوق أمني للمدينة لمكافحة ظاهرة تهريب البشر الهجرة غير الشرعية وتهريب الوقود.
هذا وتمكنت الدوريات من ضبط ثلاثة شاحنات واحدة على متنها براميل محملة بالوقود يقودها أشخاص من الجنسية التشادية والثانية عليها خزان بنزين والثالثة محملة بالوقود ومعدة للتهريب وكل هذه الضبطيات تمت منذ بداية الخطة الأمنية التي انطلقت مساء الخميس الماضي.