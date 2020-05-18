252 راكب من العالقين في تركيا يصلون مطار مصراتة الدولي

أخبار ليبيا24

استقبل مطار مصراتة الدولي اليوم الإثنين رحلة شركة الخطوط الجوية الليبية والقادمة من إسطنبول وعلى متنها 252 راكب من الركاب العالقين فى تركيا.

وكان مطار مصراتة قد استقبل ايضا صباح اليوم رحلة للخطوط الجوية الليبية وأخرى للخطوط الأفريقية قادمتين من برلين، على متنهما 342 مواطنًا ممن كانوا عالقين في ألمانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى.

وكانت السفارة الليبية في برلين قد أخضعت القادمين للحجر الصحي لمدة 14 يومًا واتخذت الإجراءات معهم وأجريت لهم تحاليل للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.