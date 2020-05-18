252 راكب من العالقين في تركيا يصلون مطار مصراتة الدولي

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أخبار ليبيا24

استقبل مطار مصراتة الدولي اليوم الإثنين رحلة شركة الخطوط الجوية الليبية والقادمة من إسطنبول وعلى متنها 252 راكب من الركاب العالقين فى تركيا.

وكان مطار مصراتة قد استقبل ايضا صباح اليوم رحلة للخطوط الجوية الليبية وأخرى للخطوط الأفريقية قادمتين من برلين، على متنهما 342 مواطنًا ممن كانوا عالقين في ألمانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى.

وكانت السفارة الليبية في برلين قد أخضعت القادمين للحجر الصحي لمدة 14 يومًا واتخذت الإجراءات معهم وأجريت لهم تحاليل للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

واستقبل مطار مصراتة حتى الخميس الماضي 19 رحلة للمواطنين العالقين في الخارج، 18 رحلة منها من إسطنبول، وواحدة قادمة من مدريد، فيما حولت إدارة المطار 28 مسافرًا إلى الحجر الصحي؛ لعدم استيفاء الشروط المطلوبة لاستكمال إجراءات العودة.

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