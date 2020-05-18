ميناء بنغازي يستقبل سفينتي شحن تحملان بضائع مختلفة

أخبار ليبيا24

استقبل ميناء بنغازي اليوم الإثنين سفينتا شحن واحدة تحمل حاويات محملة ببضائع مختلفة وأخرى محملة بأطنان من مادة الإسمنت.

وأفادت إدارة الميناء، بدخول سفينة نقل الحاويات (اتلانتك) الوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 244 حاوية محملة ببضائع وسلع مختلفة.

وأضافت، تم دخول السفينة (أوسكار) الوكيل الملاحي شركة الكناري للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 3202 طن من مادة الإسمنت المكيس.