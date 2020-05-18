درنة الرصد والاستجابة يزور المواطنين في الحجر الصحي

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قام فريق الرصد و الاستجابة الأولي في مدينة درنة ظهيرة اليوم الإثنين بجولة داخل مقر الحجر الصحي في المدينة.

وتهدف الجولة التي قام بها فريق الرصد لتقديم الخدمات الطبية وتوفير الأدوية للنزلاء للقادمين من جمهورية مصر العربية.

وكانت اللجنة الطبية درنة و ضواحيها المكلفة قذ قامت باستقبال العالقين في جمهورية مصر العربية في منفذ أمساعد وعددهم ( 128 ) شخص من العالقين.