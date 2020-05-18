بوتين وأردوغان يعبران عن قلقهما إزاء تصاعد الاشتباكات في ليبيا

بوتين وأردوغان يعبران عن قلقهما إزاء تصاعد الاشتباكات في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، عن قلقهما إزاء تصاعد الاشتباكات في ليبيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي والتركي لبحث الوضع في ليبيا، بحسب بيان صادر اليوم الإثنين عن المكتب الصحفي للكرملين.

وأكد الرئيسان، “على الحاجة إلى الاستئناف السريع للهدنة الدائمة والحوار بين الليبيين على أساس قرارات مؤتمر برلين الدولي المنعقد في 19 يناير الماضي، والتي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510”.