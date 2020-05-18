بني وليد تطالب العائدين من تركيا سرعة التواصل مع الرعاية الصحية

بني وليد تطالب العائدين من تركيا سرعة التواصل مع الرعاية الصحية هذه الخطوة من أجل أخد العينات لهم للاطمئنان على سلامتهم

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب فريق الترصد والاستجابة السريعة التابع للجنة الطوارئ الصحية بني وليد من كافة المواطنين العائدين من دولة تركيا زيارة مقر اللجنة بمكتب الرعاية الصحية الأولية يوم غد الثلاثاء.

وحدد فريق الترصد والاستجابة السريعة التابع للجنة الطوارئ الصحية بني وليد التواجد على تمام الساعة 10.30 مساء .

وأوضح فريق الترصد والاستجابة أن هذه الخطوة من أجل أخد العينات لهم عن طريق مسحة الأنف البلعومي للاطمئنان على سلامتهم وسلامة المدينة .

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن السبت عن تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا عائد من تركيا، وذلك بعد 10 أيام لم تسجل فيها اَي حالة إصابة في ليبيا .