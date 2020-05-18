اللجنة الطبية بدرنة تستعد لاستقبال مواطنين عالقين في مصر بمنفذ أمساعد تواصل عمليات الكشف على العائدين بالحجر الصحي بدرنة للتأكد من خلوهم من كورونا

أخبار ليبيا24

تستعد اللجنة الطبية درنة والمناطق المجاورة لاستقبال المواطنين الليبيين العالقين في مصر بسبب كورونا من داخل منفذ أمساعد البري، إذ انطلقت اللجنة المكلفة من قبل فريق الرصد والاستجابة الأولى باتجاه المنفذ اليوم الأحد.

يواصل قام فريق الرصد والاستجابة الأولى درنة بسحب العينات والكشف وإجراء الفحوصات وتوزيع الأدوية على للمواطنين الموجودين بمنتجع إيمليا السياحي والقادمين من مصر وتركيا استعداداً لخروجهم.

وغادر 19 مواطنًا مقر إقامتهم المؤقت في درنة يوم الإثنين بعد استكمال فترة الحجر الصحي التي امتدت لـ 14 يوما حيث أقيمت لهم احتفالية لاستكمال فترة الحجر والتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.