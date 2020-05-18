الحاسي : كافة القادمين زمن الخارج وضعوا في حجر صحي مشدد وإجباري الحاسي : 1150 من 4432 أكملوا الحجر الصحي وخرجوا لمنازلهم

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قال الناطق باسم اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا أحمد الحاسي، إن 4432 مواطن دخلوا إلى ليبيا خلال الفترة الاخيرة من أمساعد و بنينا والأبرق .

الحاسي أوصح أن جميع القادمين وضعوا في حجر صحي مشدد وإجباري، وأن 1150 منهم أكملوا الحجر الصحي.

وأضاف – في مؤتمر صحفي أمس الأحد – أقيمت تحاليل طبية لجميع العائدين وسيتم إجراء تحليل نهائي بعد اكتمال فترة الحجر للتأكد من خلوهم من كورونا .

وأشار إلى أنه تم استقبال المواطنين في 35 مكان للحجر في مختلف مدن الشرق الليبي .

وعن التحاليل العشوائية، قال أن اللجنة الطبية أجرت عدد 1470 تحليل pcr، وأكثر من 6300 تحليل للأجسام المضادة، مؤكداً أن جميع التحاليل سالبة وتحاليل الأجسام المضادة لأتحمل فيروس كورونا .

وشدد على ضرورة خضوع العائدين عبر منافذ المنطقة الغربية وخاصة من تركيا للحجر الصحي، وطالبهم بالحضور لمقر اللجنة في مركز بنغازي الطبي للخضوع للحجر الاجباري.