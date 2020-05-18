اختتام بطولة الشطرنج الخاطف عبر الإنترنت

أخبار ليبيا 24 – خاص

توج بطل العالم سابقاً للشباب Gm المصري أحمد عدلي ببطولة الشطرنج الخاطف الدولية التي نظمتها اللجنة الأولمبية الليبية عبر الانترنت على موقع lichess .

وحل في المركز الثاني لاعب المنتخب المصري Fm سامح صادق وجاء في المركز الثالث بطل أفريقيا للشباب Gm المصري آدهم فوزي.

وكانت أفضل نتيجة ليبية للشطرنجي الليبي علي العر الذي تحصل على المركز الرابع .

وشهدت البطولة مشاركة 188 شطرنجيا وشطرنجية من مختلف دول العالم، حيث تعتبر هذه البطولة من أكبر البطولات التي نظمت في ليبيا.

ونظمت البطولة بمبادرة من اللجنة الأولمبية الليبية للاهتمام باللعبة والمساهمة في تحفيز الرياضيين على الالتزام بالحجر الصحي لمواجهة جائحة كورونا.