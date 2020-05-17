صالح ووزير خارجية مالطا يؤكدان رفضهما الاتفاقات الموقعة بين الوفاق والنظام التركي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مع وزير خارجية مالطا، ايفارست بارتولو، وسفيرها لدى ليبيا، تشارلز صليبا، خلال اتصال هاتفي، تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل إنهاء الأزمة الليبية والعلاقات المشتركة.

وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس النواب، في بيان له، أن الاتصال بحث الأوضاع في المنطقة في مقدمتها التدخل التركي السافر في ليبيا وتدخلاتها في منطقة البحر المتوسط ودعمها للمليشيات المسلحة وتزويدها بالسلاح وجلب المرتزقة.

وأكد الجانبان، بحسب البيان، على رفضهما للاتفاقية “الباطلة” التي أبرمها النظام التركي مع حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج؛ بشأن التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود، ورفضهما للتدخلات التركية في المنطقة وخاصة ليبيا وجلبهم للمرتزقة ودعمهم المليشيات المسلحة بالسلاح وخرق النظام التركي لقرارات مجلس الأمن الدولي والقوانين والمواثيق الدولية ومخرجات مؤتمر برلين الدولي بشأن ليبيا.

وندد وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات في بيان مشترك بشدة، بما وصفوه بـ”التدخل العسكري التركي في ليبيا”، وتحركات تركيا غير القانونية في المتوسط وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية المستمرة في شرق المتوسط.