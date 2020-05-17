رابطة النصر الاجتماعية تكرم عدد من مشجعي النادي

أخبار ليبيا24

نظمت الرابطة الاجتماعية لنادي النصر السبت احتفالية كرمت من خلالها عدد من أبرز مشجعي النادي الذين دعموا النادي.

ومن أبرز الأسماء التي تم تكريمها حسين الشيخي، و أنيس بودجاجه، و نوري العمامي، وبشير الساحلي، وناصر الشامي ومحمد المريمي، وخالد المهدوي، ومنعم الخمسي، وعادل بن غربيه، وونيس الرملي، وأبوبكر العقوري، وأسامة العقوري، ومراد الدرناوي، ويحيى بن غشير، وعبدالحليم زوبي.

وتعتبر هذة الفكرة امتداد لمهرجان الوفاء الذي أقيم الموسم الماضي وتم خلاله تكريم لاعبين مثلو النادي في مختلف الأجيال.

ونظمت على هامش الاحتفاليه مباراة استعراضية، بساحة البركة مقابل شركة البريقة شارك فيها عددمن قدامي اللاعبين على رأسهم فوزي العيساوي و محمد عبد السلام وعبد السلام الشابي و مرعي ماضي ومرعي الرملي إضافة إلى عدد من النجوم الحاليين منهم خالد مجدي و معتز المهدي.

وتخللت الاحتفالية عروض في لعبة التاكوندو لعدد من لاعبي النادي الذين حققوا نتائج مميزة في هده اللعبة.