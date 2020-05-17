المجلس الرئاسي يقرر فرض حظر كلي خلال أيام عيد الفطر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، تمديد حظر التجول من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا، لمدة عشرة أيام تبدأ اعتبار من يوم غد الإثنين، بحسب القرار الصادر اليوم الأحد.

ونص القرار على أن يكون حظر التجول كليا (لمدة 24 ساعة) خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يستمر العمل بأحكام قرار المجلس الرئاسي رقم (326) لسنة 2020م، المشار إليه، وتعد الأحكام غير المعدلة المنصوص عليها بالقرارين (238+215) لسنة 2020م، المشار إليهما، سارية ونافذة.

في حين نصت المادة الثالثة من القرار الذي حمل رقم 348 لسنة 2020م، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ 18/5/2020، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكانت اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا التابعة لحكومة الوفاق الوطني، قد أوصت بتمديد فترة حظر التجول 10 أيام إضافية كإجراء احترازي لتقليل انتشار فيروس كورونا المستجد.