السباعي: مقدرات الليبيين بيد السراج ويستغلها في تجنيد الإعلام والنشطاء والمسلحين السباعي: السراج لم يعد بحاجة لسماع أحد من شرائح المجتمع

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اتهم الجهادي وعضو مجلس النواب المقاطع، علي السباعي، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، بالتلاعب بمقدرات الدولة الليبية منذ عام 2016م بعد أن جند كتيبة قوية من الإعلاميين والناشطين والمسلحين لصالحه.

السباعي قال، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “من 2016م والدولة بمقدراتها في يد السراج، استطاع أن يبني لنفسه كاتينة قوية من إعلاميين ونشطاء ومسلحين وهلم جرا، فلم يعد بحاجة لسماع أحد من شرائح المجتمع ”.

واعتبر أن الخطوة الأولى للخروج من ما وصفها بـ”الدكتاتورية” هو الدفع في اتجاه تفعيل الاتفاق السياسي، مُؤكداً أن النخب من المدن التي تدفع الدم تقع عليها المسؤولية الكبرى.

ودعا السباعي هذه النخب بأن تكثف من الاجتماعات مع قادة المحاور لبيان حقيقة ما يجري.