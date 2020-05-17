الثني يبحث المشاريع الخدمية ببلديات النواحي الأربعة

أخبار ليبيا24

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الأحد عدد من المشاريع ذات الطابع الخدمي ببلديات النواحي الأربعة بغرب ليبيا، وذلك مع عضوي مجلس النواب عن المنطقة، النائب محمد الأفيرس، والنائب علي المجدوب.

كما ناقش رئيس الحكومة مع النائبين سير عمل مشاريع الحكومة في تلك البلديات، باحثا أسباب توقف بعض المشاريع بها وكيفية وضع حل نهائي لضمان سير عمل هذه المشاريع بالوجه المطلوب.