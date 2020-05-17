إعلام الوفاق لا زال مستمرًا..”قطار” ينقل عربات عسكرية..و”ليبيا الأحرار” ترفع من معنويات متابعيها

إعلام الوفاق لا زال مستمرًا..”قطار” ينقل عربات عسكرية..و”ليبيا الأحرار” ترفع من معنويات متابعيها

أخبار ليبيا24

اعتاد إعلام الوفاق بإعلامييه وقنواته ونشطائه وصفحاته على السوشيال ميديا على الكذب وتزييف الحقائق لمتابعيه وبث أخبار انتصارات وتدمير آليات وعربات تابعة للقوات المسلحة “فقط” عبر مواقعهم وقنواتهم أما على الواقع فالأمر على العكس تمامًا.

قناة “ليبيا الأحرار” الممولة من قطر تعتبر أحد أهم أذرع حكومة الوفاق حيث تبث أخبارًا معظمها مكذوبة وملفقة ومغايرة للحقيقة، بهدف الرفع من الروح المعنوية لمتابعيها، حيث هذا الأمر معتاد من إعلام الأطراف المعادية للجيش منذ 2014.

شنت مقاتلات سلاح الجو الليبي غارات جوية فجر اليوم الأحد غارات جوية على أهداف في منطقة العقربية جنوب مدينة الجميل عربة “غراد” تعود لقوات الوفاق وتمكن من تدميرها وتم إرفاق مقطع فيديو من قبل جنود القوات المسلحة الكتيبة 134 يتهكمون على قوات الوفاق “بركان الكعك”:

Posted by Khaled Dernah on Sunday, May 17, 2020

ادعت “قناة ليبيا الأحرار” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن قوات مايسمى بـ”بركان الغضب” تمكنت من تدمير عربة غراد لقوات حفتر بالقرب من قاعدة الوطية حسب زعمها مرفقة صورًا لنفس العربة التي دمرها سلاح الجو الليبي في نفس المقطع.

وعلى نفس منوال قناة “ليبيا الأحرار” نشرت صفحة “درنة زووم” على “فيسبوك” منشورًا “حصريًا” حسب زعمها مدعية فيه عملية إخلاء مقر الكتيبة 102 مشاة بمنطقة “مرتوبة” ومصادرة جميع عتادها العسكري.

الأمر اللافت والذي أثار سخرية المتابعين هو إرفاق مقطع فيديو – قبل حذفه – وتم وضع شعار الصفحة عليه في دلالة على أنه مقطع حصري وخاص بهم لعملية نقل عربات عسكرية من نوع تويوتا “لاند كروزر”، وتويوتا “هايلكوس” المعروفة محليًا باسم “فجعة”.

وبعد التدقيق في مقطع الفيديو تبين أن هذه العربات العسكرية يتم نقلها بواسطة “قطار” أي أن هذا الفيديو ليس في ليبيا ، وخلال دقائق تفطن “أدمن” الصفحة بعد توارد التعليقات الساخرة وقام بحذف الفيديو وحظر كل من سخر منه ويسألون عن القطار.

ولم يتسنى لـ”أخبار ليبيا24″ تحميل الفيديو وحفظ صور عن المقطع بسبب قيلم الصفحة بحذفه بعد وقت قصير من النشر، ولم تتكتفي بذلك بل قامت أيضًا بحذف وحظر كل المعلقين بصور، وتعليقات حول القطار محاولة إخفاء الأمر.