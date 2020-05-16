مجابهة كورونا مصراتة تكشف نتائج 21 عينة

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كشفت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة سلبية نتائج تحليل فيروس كورونا لـ21 مسحة أنفية بلعومية.

وأوضحت اللجنة في الإيجاز اليومي لها أمس الجمعة، أن مركز العزل والإيواء لم يستقبل أي حالات إصابة بفيروس كورونا.