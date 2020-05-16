مجابهة كورونا مصراتة تكشف نتائج 21 عينة
أخبار ليبيا24
كشفت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة سلبية نتائج تحليل فيروس كورونا لـ21 مسحة أنفية بلعومية.
وأوضحت اللجنة في الإيجاز اليومي لها أمس الجمعة، أن مركز العزل والإيواء لم يستقبل أي حالات إصابة بفيروس كورونا.
وأشارت إلى أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة سحب 3 مسحات أنفية بلعومية لحالات مختلفة وأرسلها للمختبر المرجعي لمكافحة الأمراض وبانتظار النتائج .
وسجلت في ليبيا منذ بداية الأزمة 64 حالة إصابة، بفيروس كورونا من بينها 33 حالة نشطة، فيما تعافت 28 حالة، وسجلت ثلاث حالات وفاة .