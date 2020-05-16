لدعمه القوات المسلحة..تصفية رئيس تسييري “كاباو” بعد اختطافه

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع في ساعات الصباح الأولى اليوم السبت أن مليشيات تابعة لحكومة الوفاق أقدمت على تصفية رئيس المجلس التيسيري لبلدية كاباو الشيخ عبدالله مخلوف.

وأوضح المصدر أن المليشيات التابعة والمؤيدة لحكومة الوفاق قامت باختطاف المغدور به أثناء تبضعه في أحد أسواق الخضار في المدينة.

وأشار المصدر إلى أن هذه المليشيات أقدمت على تصفية رئيس المجلس التسييري كاباو بعدد ” 5 ” إطلاقات وذلك بسبب مواقفه الداعمة للقوات المسلحة الليبية.

ونعت الحكومة الليبية رئيس المجلس التسييري لبلدية كاباو الشيخ عبدالله مخلوف، موضحة أن أيادي الغدر الآثمة طالته بسبب وقوفه ضد المشروع التركي الداعم للميليشيات الإرهابية المسلحة في بلادنا.

وأكدت الحكومة الليبية أن الشيخ الراحل انحاز للشرعية ولطالما دافع عنها وعن الحرب التي تخوضها القوات المسلحة لتحرير كافة ربوع ليبيا من قبضة الجماعات الإرهابية.

وأشارت الحكومة الليبية إلى أن الشيخ مخلوف لطالما صدح بالحق ضد كل من استقوى بالعدو التركي الحالم بغزو بلادنا، معربة عن خالص عزائها ومواساتها لأسرة وذوي الفقيد.