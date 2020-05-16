تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

الحالة الجديدة غير مخالطة لحالات سابقة

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أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا اليوم السبت تسجيل حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، يأتي ذلك بعد عدم تسجيل أي إصابة على مدار التسعة أيام الماضية.

وأفاد المركز، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع استلم اليوم السبت عدد (56) عينة، حيث أظهرت النتائج عدد (55) عينة سالبة

وعدد (1) عينة موجبة، مشيرًا إلى أن الحالة الموجبة “حالة جديدة”.

وبهذا ارتفع إجمالي الإصابات في ليبيا بكوفيد-19 إلى 65 إصابة، بينها 34 حالة نشطة و28 حالة تعافي و3 حالات وفاة.

 

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