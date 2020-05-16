الوطني للأرصاد: مناطق غرب ليبيا تتأثر بمنخفض جوي صحراوي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة

أخبار ليبيا24

ذكر المرصد الوطني للأرصاد الجوية أن مناطق غرب ليبيا مازالت تتأثر بمنخفض جوي صحراوي يعمل على ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم السبت.

وأضاف المركز أن درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال الغربي ستكون ما بين (37 – 46) مْ هذا اليوم ، وتكون على مناطق الجنوب والوسط ما بين (38 – 43) مْ ، وعلى مناطق الشمال الشرقي والخليج ما بين (28 – 35)مْ.

توقع المركز الوطني للأرصاد تحسن في حالة الطقس بداية من مساء يوم الغد الأحد على بعض مناطق الساحل الغربي من راس أجدير حتى طرابلس ويشمل الانخفاض باقي المناطق يومي الإثنين والثلاثاء.

وأشار المركز إلى أنه ستسجل درجات الحرارة إلى ما دون (26) مْ ، بينما تسجل ارتفاع على أغلب مناطق الشمال الشرقي حيث تتراوح ما بين (37 – 41) مْ.