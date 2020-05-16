العائدين من مصر..الكشف على 30 مواطن عقب دخولهم للحجر الصحي في البيضاء
أخبار ليبيا24
قامت فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة في مدينة البيضاء الجمعة بالكشف على نزلاء أحد الفنادق من العائدين من مصر والبالغ عددهم (30) شخص يقضون فترة الحجر الصحي.
وأشارت إدارة خدمات الشؤون الصحية البيضاء إلى أن الفرق أيضاً قامت بفحص النزلاء الذين يعانون من بعض الأمراض ومعالجتهم و صرف العلاج لهم.
وأوضحت أن الفرق تحولت بعد ذلك إلى فندق آخر بتعليمات من مدير إدارة الشؤون الصحية، للكشف على بعض النزلاء الذين يحتاجون العلاج.
يذكر أن 166 أكملوا الثلاثاء الماضي فترة الحجر الصحي في أحد فنادق مدينه البيضاء عقب عودتهم من مصر وتم إعطائهم الإذن للعودة إلى مناز لهم بعد أن أجروا الكشف النهائي وأظهرت النتائج النهائية خلوهم من كورونا.