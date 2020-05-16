العائدين من مصر..الكشف على 30 مواطن عقب دخولهم للحجر الصحي في البيضاء

العائدين من مصر..الكشف على 30 مواطن عقب دخولهم للحجر الصحي في البيضاء

أخبار ليبيا24

قامت فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة في مدينة البيضاء الجمعة بالكشف على نزلاء أحد الفنادق من العائدين من مصر والبالغ عددهم (30) شخص يقضون فترة الحجر الصحي.

وأشارت إدارة خدمات الشؤون الصحية البيضاء إلى أن الفرق أيضاً قامت بفحص النزلاء الذين يعانون من بعض الأمراض ومعالجتهم و صرف العلاج لهم.