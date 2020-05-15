موضحًا الإجراءات الواجب اتباعها.. وكيل تعليم الوفاق يعلن موعد استنئاف الدراسة

أخبار ليبيا 24 – خاص

وجه وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق، عادل جمعة، خطابًا إلى مراقبي التعليم بالبلديات، بشأن الإجراءات الواجب اتباعها عند العودة للدراسة بعد قرار استنئافها الدراسة.

وأعلن وكيل وزارة التعليم بالوفاق، في خطابه، عودة الدراسة في ليبيا اعتبارًا من السادس من يونيو 2020م، مُخاطبًا مراقبي التعليم بشأن الإجراءات الواجب اتباعها.

وأكد وكيل تعليم الوفاق، في خطابه، على ضرورة التقيد بما ورد في كتاب رئيس اللجنة العلمية والاستشارية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، رقم 196 والمؤرخ في الثاني عشر من مايو 2020م، بشأن الموافقة على استئناف الدراسة.

وذكر بأن القرار يسمح للعمل في كل مدرسة هم “مدير المدرسة، الشؤون الإدارية، منسق الامتحانات، مدخل البيانات، الأخصائي الاجتماعي، المرشد النفسي، المسعف الصحي، الخدمات العامة، والمعلمين المكلفين بالمواد الدراسية حسب الجدول الدراسي المعتمد في كل مدرسة”.

وبين وكيل تعليم الوفاق، أنه تم إلغاء الطابور الصباحي والتجمعات في الساحات، وفتح المقاصف أثناء الدراسة، موضحًا أن اليوم الدراسي سيبدأ عند الساعة 7:30 صباحًا، وبمعدل أربع حصص يوميًا، على أن يكون زمن الحصة الواحدة لطلبة الشهادتين والصفوف الدراسية التي تدرس بنظام الفصل الدراسي 55 دقيقة.

وأوضح أنه تبدأ الفترة المسائية بالنسبة للصفوف من الأول إلى الخامس عند الساعة 11:30 صباحًا، وبمعدل ثلاث حصص على أن يكون زمن الحصة الواحدة 50 دقيقة، مع إتاحة الحرية من بدء الدراسة عن الساعة 7:30 صباحًا للمدارس الشاغرة في الفترة الصباحية.